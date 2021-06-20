تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة

أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام سير الامتحانات في لجان شهادة الدبلومات الفنية بالغربيه، في ثاني أيامها والتي بدأت أمس وتنتهى يوم 1 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم تسجل أى شكاوى أو معوقات قد تعكر صفو العملية الامتحانية حتى الآن.



وشدد حسن، في تصريح له خلال تفقده عدد من اللجان، اليوم الأحد - على التزام المدارس بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، من توفير الكمامات، والمطهرات وأجهزة الكاشف الحراري، مع توفير كل وسائل الهدوء والراحة داخل 133 لجنة فنية متخصصة مقسمة بين "68 لجنة للتعليم الثانوي الصناعي، و10 لجان للثانوي الزراعي، و48 لجنة للثانوي التجاري و7 لجان للثانوي الفندقي"، وتتضمن كل لجنة 14 طالبا.



وأوضح أن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحانات يبلغ 33 ألفا و269 طالبا وطالبة، مشيرا إلى تجهيز وفرش الاستراحات الخاصة بالقائمين بأعمال الامتحان بواقع 24 استراحة.