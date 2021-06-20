السعودية تدرس السماح للمحلات والمطاعم بالعمل وقت الصلاة

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم، أن مجلس الشورى سيصوت اليوم على توصية حكومية بشأن عدم إلزام المحال التجارية والمطاعم بإغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة باستثناء صلاة الجمعة.

وتُلزم السلطات الحالية أصحاب المحال والمنشآت التجارية بكل أشكالها، بإغلاق أبوابها في وجه الزبائن خلال فترات الصلاة، مما يعني التوقف عن البيع أو تقديم الخدمات لمدة قد تصل إلى نصف ساعة أربعة مرات في اليوم، ما يسبب الإرباك في كثير من الأحيان خاصة لرواد المطاعم والمقاهي.

وبحسب الصحيفة استندت التوصية على عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء تنفرد به السعودية من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناءً على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وقالت التوصية إن "المنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة"، متسائلة: "هل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟".