الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل لجنة للتحقيق في حادث التدافع في ميرون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة للتحقيق في حادث التدافع الذي وقع خلال احتفال ديني نهاية نأبريل.

ولقي 45 شخصا حتفهم في التدافع الذي وقع خلال مشاركة نحو مئة ألف يهودي متشدد في الاحتفال بعيد "لاك بعومر" على جبل ميرون شمال إسرائيل.

وستتولى لجنة من خمسة خبراء التحقيق في الحادث.

وسيتم وضع تمويل بقيمة 5ر1 مليون يورو (8ر1 مليون دولار) تحت تصرفها.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت :"لقد فقد 45 شخصا حياتهم في تلك الكارثة المروعة، وعلى عاتقنا مسؤولية لاستخلاص العبر ومنع وقوع كارثة أخرى".