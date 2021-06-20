محافظ الإسكندرية: يوجد 75 أتوبيسا تعمل بالغاز والكهرباء في 13 مسارا

وجه اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بتيسير الأتوبيسات الصديقة للبيئة التي تعمل بالكهرباء والغاز في الخطوط والمسارات التي تخدم قطاع عريض من الجماهير، كونها تعمل بالوقود الآمن وتحافظ على البيئة، وتظهر الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية أمام أهلها وزوارها.



وأكد المحافظ أن هناك 60 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعى على 10 مسارات تخدم مناطق (الموقف الجديد - 15 مايو - محطة مصر- المنتزه وسكينة والعوايد والبيطاش، والهانوفيل)، كما أن هناك 15 أتوبيسا تعمل بالكهرباء تعمل في 3 مسارات، المسار الأول هو (الأنفوشى طريق الكورنيش شارع 45 - المعمورة الشاطئ)، والثاني يخدم (رأس التين طريق الكورنيش - الملاحة - مستشفى الصدر)، والمسار الثالث (بشاير الخير - طريق المحمودية العوايد).



وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة لتوفير وسائل نقل جماعي آمنة ومريحة وصديقة للبيئة، ووجه، المهندس محمد زكريا رئيس هيئة العامة لنقل الركاب، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في وسائل المواصلات العامة من أتوبيسات وخطوط الترام والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.