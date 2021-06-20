 الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام صلح بين عائلتين بالفيوم - بوابة الشروق
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الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام صلح بين عائلتين بالفيوم

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 2:25 م | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 2:25 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بإشراف اللواء رمزي بسيوني مدير الأمن، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة طامية.

 

وعقدة الجلسة بحضور اللواء صبري عزب مدير المباحث، وبالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من رجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية، وكبار العائلات".

 

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

 

ولاقى ذلك استحساناً وقبولاً وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً فى نفوس المواطنين، مثمنين الجهود والمبادرات التي تجريها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

 

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

 


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