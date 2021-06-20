رئيس حكومة الوحدة الليبية: فتح الطريق الساحلي خطوة جديدة في البناء

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة فتح الطريق الساحلي (سرت - مصراتة) بشكل رسمي اليوم.

وقال الدبيبة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسبما أفادت قناة (ليبيا الحدث): "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة".

وأضاف: " تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن فتح الطريق الساحلي سيرفع المعاناة عن الشعب الليبي.

وقال المنفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي ورفعِ المُعاناةِ عن شعبنا الأبي، مُحققينَ أحد أهم الأهداف التي سعينا لإنجازها عبرَ سلسلةٍ من الاجتماعات المُضنية التي أفضت إلى تحقيق أحد أهم بنود الاتفاق السياسي".