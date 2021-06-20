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بالفيديو.. فيضانات عارمة في الصين

نور رشوان
نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 1:41 م | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 1:41 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد تعرض محافظة كايجيانغ بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين لعاصفة قوية.

وتسببت هذه العاصفة في هطول أمطار غزيرة، كما اجتاحت الفيضانات بعض المناطق الأخرى من الصين.


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