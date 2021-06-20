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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد تعرض محافظة كايجيانغ بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين لعاصفة قوية.
وتسببت هذه العاصفة في هطول أمطار غزيرة، كما اجتاحت الفيضانات بعض المناطق الأخرى من الصين.