البرازيل تسجل أكثر من 82 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل 82 ألفا و288 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي 17 مليونا و883 ألفا و750 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 2301 ليتجاوز إجمالي الوفيات عتبة النصف مليون حالة ويصل إلى 500 ألف و868 شخصا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.