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فيديو.. التخطيط: التعافي الأخضر يحسن من الاقتصاد والبيئة في نفس التوقيت

أمل محمود
نشر في: الأحد 20 يونيو 2021 - 3:22 ص | آخر تحديث: الأحد 20 يونيو 2021 - 3:22 ص

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إن هناك اتجاه عالمي نحو مصطلح التعافي الأخضر خاصة بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى تقديم العديد من الدول لحزم تحفيزية لمساعدة الاقتصاد على النهوض مرة أخرى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «CBC»، مساء أمس السبت، أن التعافي الأخضر يعمل على تحسين الاقتصاد والبيئة في نفس التوقيت، ذاكرًا أن الحزم التحفيزية لذلك تكون من خلال التدخل بمشروعات لها جانب يساهم في الحفاظ على البيئة.
وأشار إلى إصدار السندات الخضراء في العام المالي الماضي 2020، والذي يعد سابقة في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أهميتها في تمويل المشروعات التي تحسن من البيئة وتقلل من الانبعاثات الضارة.
وذكر أن مترو الأنفاق يساهم بصورة كبيرة في خفض الانبعاثات، فضلًا عن تقديمه لخدمة للمجتمع، مشيرًا إلى أهمية التوجه لاستخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة التي سيتم إطلاقها لتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن السيارات.

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