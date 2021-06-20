انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية بأرمينيا

اصطفت طوابير طويلة من الناخبين، خارج مركز الاقتراع في أرمينيا اليوم الأحد، حيث توجه المواطنون إلى مراكز الاقتراع في انتخابات برلمانية مبكرة، فيما اشتكى العديد من الناخبين من عدم رضاهم بشأن خياراتهم.

وتأتي الانتخابات بعد سبعة أشهر من الحرب حول السيطرة على إقليم ناجورنو-كاراباخ، شهدت تكبد البلاد لخسائر، على أيدي أذربيجان، مما ترك سياستها غير مستقرة.

وطبقا للجنة الإنتخابات، صوت حوالي 27% من الناخبين حتى بعد ظهر اليوم الأحد، ومن المتوقع صدور النتائج الاولية مساء اليوم.

ويتنافس أكثر من 20 حزبا وتكتلا سياسيا في الانتخابات، وهو أكبر عدد من أي وقت مضى في الدولة الواقعة جنوب القوقاز - والتي يحق لـ2.6 مليون شخص بها الإدلاء بأصواتهم.

ومن المتوقع أن تكون نتائج التصويت متقاربة، حيث أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن تحالف أرمينيا بقيادة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان متقدم بشكل طفيف على حزب " العقد المدني" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نيكول باشينيان.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها امام الناخبين في الساعة الثامنة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش)، حيث يستمر عمل مراكز الإقتراع لمدة 12 ساعة.

وقال المحلل السياسي ألكسندر اسكندرجان في يريفان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "نتيجة الانتخابات مفتوحة تماما أمام جميع الاحتمالات، وأي شيء يمكن أن يحدث".

ويكافح رئيس الوزراء نيكول باشينيان للاحتفاظ بمنصبه بعدما واجه أشهر من الاحتجاجات بشأن طريقة تعامله مع الحرب الأخيرة مع أذربيجان المجاورة التي استمرت 44 يوما.

واستعادت أذربيجان العام الماضي أجزاء كبيرة من إقليم ناجورنو كاراباخ الذي تتنازع عليه الدولتان منذ عقود.

وقتل أكثر من 6500 شخص في أحدث تجدد لأعمال العنف هناك.

ويلقي الكثير من الأرمينيين باللائمة على باشينيان الذي جاء إلى السلطة في 2018 عقب الثورة المخملية، في خسارة الأرض.

ودعا باشينيان إلى انتخابات مبكرة تحت ضغط من المعارضة.

وسيقرر التصويت أيضا بشكل غير مباشر مستقبل اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في التاسع من نوفمبر 2020 مع أذربيجان التي توسطت فيها روسيا.

وتعتبر موسكو أن باشينيان البالغ من العمر 46 عامًا هو الضامن لاستمرار سريان الاتفاق.

وحث رئيس أرمينيا، أرمين سارجسيان المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بهدوء، قائلا إنه من غير المقبول "تجاوز الخطوط السياسية والأخلاقية، وتصعيد الوضع وإثارة الكراهية والعدواة" وذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد.

وسيتم انتخاب حوالي 101 مشرع لفترة خمس سنوات.