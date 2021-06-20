بريطانيا تسجل 9284 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

سجلت بريطانيا 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 6 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



كما نقلت الوكالة عن السلطات أنها أعطت حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لـ 42 مليونا و964 ألفا و13 شخصا.



وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 26 أسبوعا.



وأفادت بيانات بلومبرج وجامعة جونز هوبكنز بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 64ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفا و234 حالة حتى الآن. وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و20 أسبوعا.