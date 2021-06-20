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أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي بنواب مجلس الدوما "الغرفة الأدنى للبرلمان"، غدا الاثنين، لاستعراض نتائج العمل التشريعي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي سيلتقي في مبنى الكرملين مع نواب مجلس الدوما بتشكيلته السابعة.

وأضاف البيان: "الرئيس الروسي سيستعرض، أثناء اللقاء، نتائج العمل التشريعي الضخم، الذي نفذه البرلمانيون خلال الأعوام الخمسة الماضية"، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، سيلقي كلمة خلال اللقاء أيضا.

يُذكر أن الرئيس الروسي وقع مؤخرا مرسوما بإجراء الانتخابات البرلمانية في مجلس الدوما في شهر سبتمبر المقبل.