السيطرة على حريق بإحدى لجان الثانوية العامة في أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن لجنة مدرسة علي بن أبي طالب الخاصة بالثانوية العامة بإدارة أسيوط.

كان اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية يفيد نشوب حريق بلجنة مدرسة علي بن أبي طالب المخصصة بها لجنة إجراء امتحانات الثانوية العامة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والدفاع المدني والحريق برئاسة العميد حسام القرنشاوي مدير الحماية، والعقيد عمرو عزب، والمقدم محمد الجنزوري وأكثر من 5 سيارات إطفاء، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وقيادات الأمن.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وإخلاء المبنى الكائن به الطلاب الذين يؤدون الامتحانات، وسط حالة من الاستياء، والارتباك الشديد.

وقالت مصادر أمنية، إن المعاينة الأولية أثبتت أن الحريق نشب بالمخزن كراتين وأوراق مخلفات خاصة بالتغذية المدرسية التي كانت توزع للطلاب خلال الفصل الدراسي.

وأوضح المصدر، أنه عقب نشوب الحريق توافد أهلية الطلاب خوفًا على أبناءهم من النيران، وأصيب عدد من الطلاب بالارتباك والخوف.

وأضاف المصدر، أن اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، قرر تشكيل لجنة من المتابعة والتربية والتعليم، وقرر إحالة المسؤولين إلى التحقيق لعدم تنظيف المدرسة، وجاهزية مكان إجراء الامتحانات.