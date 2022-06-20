إعدام لاجئ أفغاني في إيران بجرم قتل إمامين شيعيين

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نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق لاجئ أفغاني اليوم الاثنين بعد إدانته بقتل إمامين شيعيين في وقت سابق هذا العام.

وتم إعدام الشاب الأفغاني (21 عاما) شنقا في سجن وكيل أباد بمدينة مشهد شمال شرقي إيران، حسبما نقل موقع ميزان الإخباري عن رئيس السلطة القضائية المحلية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الهجوم وقع أيضا في مدينة مشهد عند ضريح الإمام رضا الشيعي. وشارك في الجريمة ستة أشخاص آخرين. وأسفر الهجوم عن إصابة شخص ثالث بجروح خطيرة.

وتردد أن الهجوم كانت له دوافع دينية، على خلفية الصراع بين السنة والشيعة.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك ما يقرب من مليوني لاجئ أفغاني غير مسجل يعيشون في إيران. وتقول إيران إن العدد أكبر بكثير.