الرئيس الألماني: يجب على أوروبا زيادة قدرتها على الصمود

ذكر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن مبادرة البحار الثلاثة التي تضم 12 دولة في وسط وشرق أوروبا أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقال شتاينماير، اليوم الاثنين، في ريجا خلال قمة المبادرة إن نية تطوير المنطقة الواقعة بين بحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود وربطها بشكل أوثق "ربما بدت مجردة بعض الشيء على مسمع كثيرين في الماضي"، مضيفا أنه مع الحرب الروسية في أوكرانيا، فإن ما هو ضروري أصبح واضحا أيضا لأولئك الذين كانوا ينظرون للمبادرة في السابق بلامبالاة، وقال: "يجب أن نعمل معا لزيادة قدرتنا على الصمود في مختلف المجالات".

وذكر شتاينماير أن هذا ينطبق بشكل خاص على إمدادات الطاقة والبنية التحتية والمهارات الرقمية، مشيرا إلى أن كل هذه المجالات تأثرت بالحرب الروسية ضد أوكرانيا، وقال: "علينا أن نتأهب في هذه المنطقة بشكل أفضل مما حدث في الماضي".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ليست عضوا رسميا في المبادرة، بل مجرد دولة شريكة للمبادرة التي أطلقت عام 2015.

وتشمل المبادرة دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ودول فيسجراد بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر، ودولتي البحر الأسود بلغاريا ورومانيا، ودول البحر الأدرياتيكي سلوفينيا وكرواتيا والنمسا.

وذكر شتاينماير أن بولندا قدمت اقتراحا لدعوة أوكرانيا للمشاركة في مبادرة البحار الثلاثة بالتوازي مع التقارب للاتحاد الأوروبي.