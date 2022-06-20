كوريا الشمالية: الإصابات بكورونا انخفضت إلى نحو 10 آلاف حالة

قالت كوريا الشمالية إن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بكوفيد-19 انخفض إلى حوالي 10 آلاف حالة.

ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلا عن بيانات مقر الوقاية من الأوبئة الطارئة، أن عدد المرضى الذين ظهرت عليهم الحمى على مدار 24 ساعة حتى الساعة السادسة مساء يوم أمس السبت بلغ 19 ألفا و310 أشخاص.

وبلغ عدد المرضى المتعافين من الحمى خلال هذه الفترة 21 ألفا و930 شخصا.

وتقول كوريا الشمالية إن الحصيلة اليومية للمصابين بالحمى انخفضت إلى حدود 10 آلاف شخص لأول مرة منذ تسجيل أول حالة يشتبه في إصابتها بكوفيد-19، بعد أن اقترب العدد من 40 ألف حالة يوم 15 من الشهر الماضي، وتراجع إلى حدود 20 ألف حالة لليوم الرابع من يوم 14 من الشهر الجاري.