تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد المتهمين بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للتدليس على المواطنين وترويج تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة، وبحوزته كمية من التركيبات الدوائية مجهولة المصدر بالقاهرة.



وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إلى قيام شخصين أحدهما مالك صيدليات والآخر مندوب توصيل، بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على تصنيع تركيبات دوائية في مجال التخسيس وعلاج النحافة، وإنشاء وإدارة قناة على موقع "اليوتيوب" وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، إنستجرام" دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج عن منتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال إعلانات يقوم بتصويرها وبثها دون ترخيص، ويتاجران في أدوية يتم تصنيعها من مكونات مجهولة دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون.



وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إعداد عدة أكمنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة أمكن ضبط مندوب التوصيل، وبحوزته 105 عبوة بها تركيبات أدوية لعلاج نحافة الأطفال، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول، وتبين بفحصه فنيا أنه يحوى آثار ودلائل تؤكد نشاطها على النحو المشار إليه.



وبمواجهة المندوب أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الصيدليات، وأن دوره يقتصر على كونه مندوب توصيل وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على العملاء وارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.