سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مصدر عسكري سوري، بوقوع هجوم إرهابي أدى إلى مقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" (حكومية) عن المصدر دون الكشف عن هويته.

في الوقت نفسه، المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الهجوم استهدف حافلة عسكرية شمالي سوريا، وأسفر عن سقوط 15 قتيلا من القوات الحكومية.

وقال المرصد في بيان أوردته شبكة "يورو نيوز"، إن هذا الهجوم أحد أكثر الهجمات حصدًا للقتلى منذ نحو عامين.

وأرجع المرصد، الهجوم إلى استمرار عمليات تنظيم داعش في البادية التابعة لريف محافظة الرقة.