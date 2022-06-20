حكومة التشيك تسعى لنقل آلاف اللاجئين الأوكرانيين من العاصمة

صرح وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان، اليوم الاثنين، أنه قد يتم نقل ما بين 5 إلى 10 آلاف لاجئ أوكراني من العاصمة براغ لمناطق أخرى بالبلاد في إطار برنامج تحفيزي تطلقه الحكومة لتحفيف الضغط على العاصمة.

وشدد راكوشان على أن نقل اللاجئين وإعادة توزيعهم يجب أن يتم طواعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى صعوبة إقناع عشرات الآلاف من اللاجئين بالانتقال من العاصمة لمناطق أخرى، وذلك حسبما ذكر راديو "براغ الدولي".

واتفق رئيس الوزراء بيتر فيالا وعمدة العاصمة "براغ" الأسبوع الماضي على ضرورة تقديم برنامج تحفيزي لتوزيع ضغط اللاجئين على مختلف مناطق البلاد، وذلك بعدما أغلقت العاصمة مركزا للاجئين معللة ذلك بعجزه عن الاستمرار في مواكبة الضغط الواقع عليه.