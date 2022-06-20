علماء الآثار الهولنديون يعثرون على معبد روماني في حالة جيدة نسبيا

ذكرت هيئة التراث الثقافي الوطنية الهولندية اليوم الاثنين، أن علماء الآثار ينقبون عن معبد روماني يرجع تاريخه لنحو ألفي عام ، جرى العثور عليه في حالة جيدة في شرق هولندا.

وقالت الهيئة "لم يتم من قبل العثور على موقع به معبد ومذابح الكنيسة وبقايا أضاحي لايزال سليما بهذه الدرجة في هولندا".

ويقع المعبد بالقرب من نيميخن على الحدود مع ألمانيا ،حيث كانت تقع الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية وتسمى الليمس.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الليمس كموقع تراث عالمي.

وعثر علماء الآثار الهواة على مفردات من الموقع في قرية هيروين-هيميلينج في نهاية العام الماضي وأبلغوا السلطات.

وخلال العصر الروماني، كان هناك معبدان على الأقل حيث قدم الجنود الذين كانوا متمركزين هناك بين القرنين الأول والرابع، القرابين لآلهتهم.

وكشف علماء الآثار عن أطلال المعبد لتظهر مواقع الأضاحي والمذابح الصغيرة المختلفة وتماثيل الآلهة والجدران الملونة.

وسوف يتم عرض أجزاء من هذا الاكتشاف في متحف في نيميخن اعتبارا من يوم السبت القادم.