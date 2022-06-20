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أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجية الصينية "نت إيز" أن شركة كلاود فيلادج أو "نت إيز كلاود ميوزيك" لخدمات بث الموسيقى عبر الإنترنت وقعت اتفاق ترخيص بث مع شركة "بيجين تايم فونج جن كالتشر أند إنترتينمنت ديلفوبمنت" المعروفة باسم "تي.إف إنترتينمنت".

ووفقا للاتفاق سيكون من حق "نت إيز كلاود ميوزيك" استخدام مجموعة واسعة من التسجيلات الموسيقية المملوكة لشركة "تي.إف إنترتينمنت" والتي تركز بشكل أساسي على الأجيال الشابة. وسيتيح الاتفاق لخدمة البث الصينية تسجيلات ذات قيمة أعلى لفرق فنية مثل "تي.إف بويز" و"تي إن تي" و"تي.إف فاميلي".

كما سيتعاون الطرفان في الترويج للفنانين من خلال الاستفادة من شبكاتهم الخاصة وإقامة شراكات أعمق في مختلف مجالات صناعة الترفيه.