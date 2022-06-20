مصر تشارك في الدورة 44 للجنة المندوبين الدائمين المعتمدين بالاتحاد الإفريقي

ترأس السفير الدكتور محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة الـ44 للجنة المندوبين الدائمين لدى الاتحاد الأفريقي، والتي استهلت أعمالها اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وذكرت سفارة مصر بأديس أبابا أن اللجنة ستبحث خلال فترة انعقادها التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، عددا من التقارير المتضمنة المتابعة المالية والإدارية لعمل مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتقارير موضوعية تتضمن موضوعات البيئة والحوكمة، إضافة إلى التقرير الخاص بتفعيل مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأوبئة والأمراض، والتقرير الخاص بمراجعة التقدم المحرز في تحقيق التكامل الأفريقي.

ومن المقرر أن يتم عرض تلك التقارير والتقرير الشامل لأعمال لجنة المندوبين الدائمين على اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد يومي 14 و15 يوليو المقبل، وكذلك على اجتماع القمة التنسيقي المقرر عقده في 17 يوليو في لوساكا بزامبيا.