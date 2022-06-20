أكد أسامة نبيه، المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك أنه كان يشعر بالخوف على نجله يوسف في مباراة القمة، التي أُقيمت أمس الأحد وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وقال نبيه في تصريحات إذاعية: "كنت أشعر بحذر وترقب وخوف على نادي الزمالك من جهة، وخائف على ابني الذي ربيته أمام عيني من جهته أخرى".

وأضاف: "كنت متخوف عليه من التأثر بالجماهير، والخوف على معنوياته التي من الممكن أن تتحطم، لكن كان عليه أن يتحمل المسؤولية، فجماهير الزمالك هي جماهيره، ونال الثقة من الجهاز الفني".

وتابع: "من واقع معايشتي معه، فهو مميز في مباريات الأهلي بقطاع الناشئين، ولايقلق من المباريات الكبيرة، لكن عليه أن يعمل أكثر".

وواصل: "إذا كنت المسؤول أو صاحب القرار، لن أدفع بابني في مباراة القمة، أشكر فيريرا على هذه الثقة ودوره في تجهيزه".

وأكمل: "تفاءلت خيرا بعد إحراز التعادل فور نزوله، لأن جمهور الزمالك يركز مع التفاصيل الصغيرة".

وأتم: "طلبت منه التحرك والركض كثيرا، وألا يشعر دفاع الأهلي براحة، وإجهادهم، لأنهم كلما تعبوا سيرتكبون الأخطاء.. والدته سعيدة جدا، (كانت من سنة هتسيب البيت وتمشي)، أنا سعيد به جدا، لقد عذبته الفترة الأخيرة".