أمين عام الأمم المتحدة يدين استهداف قافلة لقوات حفظ السلام في مالي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة استهداف قافلة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، في هجوم بعبوة ناسفة أسفر عن مقتل جندي غيني في منطقة كيدال شمالي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق - في بيان اليوم الاثنين - إن "الأمين العام يدين بشدة الهجوم بالعبوات الناسفة اليوم في كيدال على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) كانت تقوم بعملية بحث وكشف عن الألغام"، موضحا أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد حفظ السلام من غينيا.

وأشار الأمين العام إلى أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، داعيًا السلطات المالية إلى ألا تألو جهدًا من أجل تحديد مرتكبي هذا الهجوم حتى يتسنى تقديمهم إلى العدالة بسرعة، مجددا التأكيد على تضامن الأمم المتحدة مع الشعب والسلطات في مالي في سعيهم لتحقيق السلام والأمن.