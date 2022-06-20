 تقارير تكشف حقيقة المفاوضات بين ليفربول وباريس سان جيرمان لعودة فينالدوم - بوابة الشروق
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تقارير تكشف حقيقة المفاوضات بين ليفربول وباريس سان جيرمان لعودة فينالدوم

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 8:15 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 8:15 م

كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الاثنين، حقيقة الأخبار المتداولة حول عودة الهولندي جيني فينالدوم، إلى ناديه السابق ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.

وكان النجم الهولندي فينالدوم قد انتقل إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، بعد نهاية تعاقده مع ناديه السابق ليفربول.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن ليفربول لا يرغب في التعاقد مع الهولندي فينالدوم في هذا الصيف.

وكتب فابريزيو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ليفربول لم يتحدث مع مسؤولي باريس سان جيرمان، حول التعاقد مع جيني فينالدوم."

وأضاف الصحفي الإيطالي: "ستكون أولوية مجلس إدارة ليفربول في الفترة المقبلةتمديد عقد نابي كيتا، وستجرى المحادثات قريبًا."

 


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