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رئيس الوزراء: حياة كريمة مشروع القرن والأهم في تاريخ مصر

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 11:01 ص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أهم مشروع في تاريخ مصر، ويطلق عليه "مشروع القرن".

وأضاف، في كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع هم الأضخم تمويلا والأكبر من حيث عدد المستفيدين، حيث يستفيد منه نحو 60 مليون مواطن.

وأشار إلى أن هذا المشروع هو الأقوى والأبقى تأثيرًا، لأنه يُحدث نقلة نوعية في حياة سكان القرى.

وأكّد أن مشروع حياة كريمة يمتلئ بالتعقيدات والملفات المتشابكة بين الوزارات والجهات المتعددة ويواجه الكثير من التحديات سيكون نموذجا جديدا لإرادة سياسية قررت توفير الحياة الكريمة لشرائح من السكان من محدودي الدخل.


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