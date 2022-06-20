محافظ الغربية يوجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة ماسورة غاز انفجرت بسمنود

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، انفجار ماسورة غاز طبيعي داخل إحدى الشقق السكنية بمساكن السوق في مدينة سمنود، جراء حدوث تسريب للغاز؛ وعلى الفور وجه المحافظ، رئيس مدينة سمنود برفع درجة الاستعداد ووقف إمدادت الغاز إلى المنطقة كما تم الدفع بـ7 عربيات إسعاف و3 سيارات من الحماية المدنية.



ووجه المحافظ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بمعاينة العقار والمنازل المجاورة وعرض تقريرها الفوري، كما وجه مديرية الصحة بتقديم جميع أوجه الرعاية للمصابين، في حين تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع أسر المصابين والمتوفي.



وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بخالص العزاء لأسرة المتوفى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



يذكر أن الحادث نتج عنه وفاة أحد المواطنين وتم نقله إلى المشرحة وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بشرخ في الجمجمة وتم نقله لمستشفى سمنود المركزي، والآخر بحروق وتم توجيه إلى مستشفى زفتى العام.