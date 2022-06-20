السعودية ترسي دفعة ثانية من القمح المخصص لمبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج

أرست المؤسسة العامة للحبوب في السعودية الدفعة الثانية لشراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج، على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" بتوريد كمية 300 ألف طن، موزعة على خمسة بواخر للوصول إلى موانئ المملكة خلال الفترة من نوفمبر المقبل وحتى يناير 2023.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين، عن محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس قوله إن الكمية التي تم ترسيتها تمثل الدفعة الثانية من مشتريات المؤسسة من المستثمرين السعوديين في الخارج التي تعادل 20% أي بنحو 700 ألف طن من حجم استهلاك المملكة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح بزيادة الاعتماد على الاستثمارات السعودية في الخارج وربطها بالاستهلاك المحلي.

ودعت المؤسسة العامة للحبوب المستثمرين السعوديين إلى التقدم للتأهيل للمنافسات المخصصة لهذه المبادرة خلال الأعوام القادمة.

ووفق الوكالة، سيتم ترسية الدفعة الثالثة والأخيرة خلال الفترة المحددة لها حتى نهاية يوليو القادم.