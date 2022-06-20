مسجل خطر يصيب صاحب مخبز وعامل بالوحدة المحلية بسنجة في الفيوم

شهدت شوارع قرية طبهار بمركز ابشواى في الفيوم حالة من الذعر بعد قيام مسجل خطر بالسير بشوارع القرية حاملاً "سنجة" واعتدى بها على صاحب مخبز وعامل بالوحدة المحلية بالقرية واختتمها بتكسير سيارة الوحدة المحلية بالقرية.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد خالد حسن مأمور قسم شرطة أبشواى، بقيام محمد و ا، - ٢٥ عامل مسجل مخدرات، ومقيم بقرية أبشواى بإثارة الذعر بين أبناء القرية.

تبين من تحريات الرائد اسلام الصاوى رئيس مباحث قسم شرطة ابشواى تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن المتهم قد خرج من السجن منذ فترة قليلة وحدثت مشادة مساء اليوم بينه وبين صاحب مخبز يدعى أحمد أيوب، حيث قام بالاعتداء عليه بسنجة إصابته بجروح شديدة، ثم اعتدى على عامل نظافة، كان بطريقة، ثم انهال على سيارة الوحدة المحلية بالقرية، مما تسبب فى تحطيم واجهتها الأمامية وفر هارباً.

تم إخطار نيابة ابشواى والتى قررت سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب وسؤال المصابين.