 أحمد سعد يروي موقف غريب أثناء أدائه العمرة بسبب طوافه حول الكعبة بـ«شبشب» - بوابة الشروق
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أحمد سعد يروي موقف غريب أثناء أدائه العمرة بسبب طوافه حول الكعبة بـ«شبشب»

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 4:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 4:55 ص

روى المطرب أحمد سعد، تفاصيل واقعة جمعته مع شاب مصري خلال أداء مناسك العمرة بسبب ارتدائه "الشبشب".

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد: "الشاب جري ورايا في الحرم قالي وهو منفعل جدا إنت لابس شبشب في الحرم رغم إني مستلمه مع زي المناسك".

وأضاف: "أخدت الشاب ورحنا للناس اللي بينظموا أداء المناسك وسألتهم هل حرام إني ألبس الشبشب قالوا عادي مفيش مشكلة.. استغربت جدا من انفعال الشاب عليا بدون سبب، حسيت هينزل عليا طير أبابيل".

وأشار إلى أن كثيرًا من المتابعين يتدخل في الشؤون الخاصة بالفنانين، داعيا لاحترام الحياة الخاصة للجميع.

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