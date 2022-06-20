العراق يبدأ بتصدير أولى شحنات الغاز السائل شبه المبرد للأسواق العالمية

أعلن المدير العام لشركة غاز البصرة مالكوم مايس اليوم الإثنين، أن الشركة بدأت بتصدير أولى شحنات الغاز السائل شبه المبرد عبر ميناء أم قصر بمحافظة البصرة/550كم/أقصى جنوبي العراق.



وأضاف مايس في بيان صحفي وزعه المكتب الإعلامي لوزارة النفط العراقية: "إنها لحظة تأريخية تسجلها شركة غاز البصرة، من خلال تصدير الشحنة الأولى من الغاز السائل شبه المبرد الذي يعد إنجازا كبيرا".



وتابع مايس قائلا إن هذا الإنجاز "جاء نتيجة العمل بجد وبشكل متواصل لتحقيق الهدف الاستراتيجي من خلال تأهيل مرفأ أم قصر وتجهيزه بوحدات التبريد اللازمة لاستخدامها في عمليات التصدير".



وأوضح مايس قائلا "نحن اليوم قادرون على تحميل وتصدير الغاز السائل بنوعيه المضغوط وشبه المبرد، على متن الناقلات وهذه الخطوة تمنحنا المرونة والفرصة لمضاعفة صادراتنا عالميا إلى ثلاث مرات عبر الناقلات، كما أنها ستضاعف الكمية المصدرة في الشحنة الواحدة، بالإضافة إلى ذلك، فإننا سنحظى بالدخول إلى العديد من الأسواق العالمية التي تتعامل حصراً مع شحنات الغاز شبه المبرد".



ويعد العراق من الدول المصدرة للغاز السائل منذ 2016، مما يحقق إيرادات إضافية للاقتصاد الوطني.