 مقتل 7 مسلحين في 3 مواجهات منفصلة مع قوات الأمن الهندية بإقليم كشمير - بوابة الشروق
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مقتل 7 مسلحين في 3 مواجهات منفصلة مع قوات الأمن الهندية بإقليم كشمير

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 12:42 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 12:42 م

أعلنت الشرطة الهندية مقتل 7 مسلحين في 3 مواجهات منفصلة مع قوات الأمن بولاية "جامو وكشمير" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الاثنين، أن 4 مسلحين قتلوا خلال مواجهة في منطقة "كوبوارا"، بينما قتل اثنان آخران في مواجهة أخرى في منطقة "كولجام"، وفي المواجهة الثالثة التي وقعت في منطقة "بولواما" قُتل مسلح واحد خلال عملية أمنية في قرية "تشاتبورا".

ووفقا لبيانات الشرطة الهندية، قتل 114 مسلحا منذ يناير الماضي، وهو أكثر من ضعف عدد القتلى الذين لقوا حتفهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.


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