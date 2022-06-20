منع سفير روسيا لدى لندن من زيارة مبنى البرلمان البريطاني

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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، بإصدار قرار بمنع السفير الروسي لدى لندن من زيارة مبنى البرلمان البريطاني.

وذكرت صحيفة "جارديان" نقلًا عن رسالة نشرت اليوم من قبل رئيس مجلس اللوردات ومجلس العموم، أنَّ السفير الروسي آندريه كيلين ودبلوماسيين روس آخرين ممنوعون من زيارة مبنى البرلمان البريطاني حتى إشعار آخر.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى البرلمانيين البريطانيين: «بصفته ممثلًا رسميًا للحكومة الروسية، لن يتم الترحيب بالسفير في مقر البرلمان حتى إشعار آخر».

وبحسب الرسالة، فإنّ الحظر سينطبق أيضًا على الدبلوماسيين والمسؤولين الروس الآخرين المعتمدين في المملكة المتحدة.