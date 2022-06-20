مباحثات مصرية عمانية لتنمية العلاقات الاقتصادية وبداية شراكات جديدة

العربي : 450 مليون دولار حجم التجارة البينية وفرص واعدة لتنمية العلاقات التجارية و الاستثمارية المشتركة

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات المصرية العمانية تشهد بداية مرحلة جديدة من الشراكة تتناسب مع عمق العلاقات التاريخية المشتركة وترسم ملامح مستقبل صناعي تجاري تشاركي لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات على مر التاريخ المشترك للدولتين .

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقى الأعمال المصري - العماني الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية التي ألقاها عنه محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد، الذي حضره وفد من رجال أعمال البلدين وأعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة برئاسة عبد الله بن علي الشافعي، على رأس وفد ضم 15 من كبريات الشركات العمانية .

وأشار العربي، أن العلاقات الاقتصادية المشتركة قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام السبع سنوات الماضية حيث وصلت الاستثمارات المصرية في أسواق سلطنة عمان إلى حوالي 700 ملايين دولار موزعة على 142 شركة مصرية بينما تضاعفت التجارة البينية خلال السبع سنوات الماضية لتصل إلى حوالي 450 ملايين دولار مقارنة ب 290 ملايين دولار خلال عام 2014 بينما نملك كافة الفرص لمضاعفة تلك العلاقات الاقتصادية من خلال استغلال الفرص الواعدة التي تتميز بها الدولتين في مجالات الاستيراد والتصدير وتنامي التجارة البينية والاستثمار المشترك للتصدير لأسواق ثالثة .

وأوضح العربي، أن مصر نجحت خلال أعوام قليلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي من شأنها خلق مناخا جاذبا للاستثمارات الدولية، مشيرا إلى توفير عشرات من المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة لكافة أنواع الأنشطة الاقتصادية مع تطوير كفاءة شبكة متكاملة من الطرق وأليات النقل متعدد الوسائط ومؤانئ محورية مرتبطة بمناطق حرة متميزة وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة لربط الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.

وأضاف أن كل تلك الاجراءات قد تزامنت مع تفعيل القيادة السياسية لكافة اتفاقيات التجارة الحرة مع أسواق التكتلات الاقتصادية العالمية ليتجاوز نفاذ المنتجات المصرية لـحوالي 3 مليار مستهلك بدون جمارك حوال العالم .

ودعى العربي، رجال الأعمال العمانيين للاستثمار في مصر من خلال التعاون الثنائي وانطلاقا إلى التعاون الثلاثي والإنتاج المشترك من أجل التصدير لأسواق ثالثة، مشيرا أن الاتحاد سيشارك في اجتماعات اتحاد الغرف الإسلامية للتجارة و الصناعة و الزراعة و الذي سيتم انعقاده الشهر المقبل بالعاصمة العمانية مسقط والذي من المقرر أن يشارك فيه وفد من اتحاد الغرف المصرية وعقد اجتماعات مع ممثلي غرفة عمان على هامش ذلك المؤتمر لبحث تعزيز سبل التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين البلدين .

ومن جانبه أكد عبد الله بن علي الشافعي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان محافظة شمال الباطنة، أن الوفد الذي يضم 15 من كبرى الشركات العمانية بمختلف القطاعات الاقتصادية في بلاده جاء إلى مصر للتعرف علي الفرص الاستثمارية الواعدة وقام الوفد بزيارة الهيئة العامة للاستثمار و هيئة التنمية الصناعية وتم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر و الوقوف علي التيسيرات و الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها مصر لجذب الاستثمارات.

كما تم استعراض أوجه التعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بما سينعكس ايجابيا علي حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية في السلطنة تتركز في المنطقة الحرة بصلالة و الميسونة و شمال الباطنة كما تتشابه الدولتان في أنهما تشهدان نموا اقتصاديا سريعا في ظل نهضة عمرانية و بنية تحتية ومدن صناعية جديدة .