مقاتل سابق يروي تفاصيل اعتقال أمريكيين في أوكرانيا

روى جندي أمريكي سابق، يقاتل مع القوات الأوكرانية، تفاصيل المعركة التي تم اعتقال فيها المواطنين الأمريكيين المفقودين آندي تاي نجوك هوين، 27 عامًا، وألكسندر درويك، 39 عاما، في خاركيف في 9 يونيو الجاري.

وقال الجندي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لشبكة "سي إن إن"، إنه تم إرسالهم في مهمة شرق خاركيف؛ لصد هجوم روسي مدرع واسع النطاق.

وأضاف أن هوين ودرويك أطلقا قذيفة آر بي جي على مركبة قتال مشاة روسية كانت تأتي عبر الغابة ودمرتها، لكن كل الفرقة الأوكرانية اضطرت إلى الانسحاب بسرعة حيث بدأ أكثر من 100 جندي مشاة روسي في التقدم، ووجد المقاتلان الأمريكيان أنفسهما في قرية كانا يعتقدان في السابق أنها في أيدي الأوكرانيين.

وتابع: "أعتقد أنه تم مطاردتهما وإطلاق النار عليهما أو توقفا بعد انفجار لغم.. هذه مجرد تكهنات، لا نعرف حقًا ماذا حدث لهم.. الأمر كان فوضى مطلقة".

والجمعة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعرف مكان وجود الرجلين وهما جنديان أمريكيان سابقان لم يعرف أقاربهما عنهما شيئا منذ الأسبوع الماضي، مضيفا: "يجب على الأمريكيين ألا يذهبوا إلى أوكرانيا".

كذلك أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنّ هناك معلومات عن اختفاء مواطن أمريكي ثالث خلال الأسابيع الأخيرة.

ونشر الصحافي الروسي رومان كوساريف، الذي يعمل مع القناة التلفزيونية الروسية العامة "آر تي" مساء الجمعة، مقطع فيديو لألكسندر درويك وهو يتحدث أمام الكاميرا.

وقال درويك وهو يرتدي زيا عسكريا وبدا أنه جالس في مكتب: "أمي أريد فقط إخباركِ بأنني على قيد الحياة وآمل أن أعود إلى المنزل بأسرع ما يمكنني".

كما بثت "آر تي"، مقطع فيديو لأندي هوين يوضح فيه أنه هو وألكساندر درويك منخرطان في قتال مع القوات الروسية بالقرب من خاركيف.

وأضاف هوين: "سيطرت القوات الروسية على مواقعنا.. اضطررنا إلى التراجع"، قائلا إنهما استسلما للقوات الروسية بعد الاختباء ساعات عدة.

كما تم تصوير الرجلين في مقاطع فيديو أخرى بثتها قناة "آر تي" قالا فيها إنهما "ضد الحرب".

ولم تتضح حتى الآن الظروف التي تحدث فيها الجنديان السابقان أو الجهة التي تحتجزهما.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن الأمريكيين تم اعتقالهما من قبل القوات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك، وهما محتجزان في مركز هناك.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، السبت، أن السلطات أطلعت على صوَر ومقاطع فيديو للمواطنَين اللذين يُعتقد أن القوات العسكرية الروسية أسرتهما في أوكرانيا.

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس: "نحن نراقب الوضع عن كثب وقلوبنا مع عائلتيهما في هذا الوقت العصيب".