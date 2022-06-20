الصحة الفلبينيّة: ارتفاع إصابات كورونا 82% خلال السبعة أيام الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين، تسجيل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بنسبة 82% خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بالإسبوع السابق.

وأفادت الوزارة، حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأنه في الفترة من 13 إلى 19 يونيو الجاري، سجلت البلاد 3051 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أي ما يعادل 436 حالة في اليوم، مشيرة إلى أن هذا العدد يعد أعلى بنسبة 82 في المائة من الحالات التي تم تسجيلها في الفترة من 6 يونيو إلى 12 يونيو.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي 554 أو 10.2% من المرضى المصابين بكوفيد-19 يرقدون في المستشفيات في حالات خطيرة وحرجة حتى يوم أمس، ويعد هذا الرقم أقل من الأسبوع الماضي حيث بلغ عدد الحالات الحرجة 498 مريضا والتي مثلت 11.3% من حالات دخول المستشفيات في ذلك الوقت.