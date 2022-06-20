اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لبحث التعاون العسكرى المشترك

استضافت جمهورية مصر العربية الإجتماع الثلاثى الخامس لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لبحث علاقات التعاون العسكرى المشترك، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية، حيث تناول الإجتماع عدد من الموضوعات والقضايا التى تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث .



وعقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء ثنائيا مع خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصى تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



كما عقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لقاء ثنائى مع نيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليونانى تناول اللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والإستقرار بالشرق الأوسط وشرق المتوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين .



أعقب ذلك بدأ فعاليات الاجتماع الثلاثى بكلمة افتتاحية للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها على أهمية دعم سبل التعاون والشراكة بين مصر وقبرص واليونان مما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.



وأشاد بالتعاون المثمر الذى تشهده العلاقات المصرية القبرصية اليونانية خلال الآونة الأخيرة مما يدعم توحيد المفاهيم تجاه كافة القضايا التى تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث.



وأكد وزير الدفاع القبرصى خلال الاجتماع على أهمية إستمرار التنسيق بين مصر وقبرص واليونان لدعم العلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون ولاسيما فى المجال العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل منهما، معرباً عن تقديره الكامل للقوات المسلحة المصرية نظراً لما تمثله من قوة عسكرية ذات صقل إستراتيجى بمنطقة الشرق الأوسط.



فيما أشار وزير الدفاع اليونانى إلى أهمية الاجتماع وما خلص إليه من نتائج تعزز المصالح المشتركة، كما أعرب عن تقديره لدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.



وفى ختام جلسات المباحثات وفعاليات الاجتماع، تم توقيع بيان مشترك فى إطار مساعى القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية لدعم علاقات التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات والتهديدات ودعم سبل السلام والإستقرار فى منطقة شرق البحر المتوسط .



وعلى هامش الاجتماع تم تنظيم مؤتمراً صحفياً لوزراء دفاع كلاً من مصر وقبرص واليونان، وذلك فى إطار عرض نتائج الإجتماع وجلسات المباحثات التى تهدف إلى دعم علاقات التعاون العسكرى بما يلبى المصالح المشتركة للدول الثلاث .



وتضمنت فعاليات المؤتمر استعراض كلاً من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وخارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصى، ونيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليونانى، للجهود المبذولة بما يدعم ركائز الأمن والإستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط، فضلاً على تتويج التنسيق العسكرى المصرى القبرصى اليونانى المشترك بأقصى درجات التفاهم الذى أدى إلى توحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمى والدولى.