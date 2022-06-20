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تمكن جهاز الأمن الوطني في العراق، الاثنين، من ضبط قطع أثرية ومخطوطات نادرة في ثلاث محافظات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المركز الإعلامي للجهاز قوله في بيان، إنه تم الإيقاع بشخصين يعملان في تجارة الآثار، الأول في جانب الرصافة بحوزته خمس قطع أثرية على شكل تماثيل فرعونية، والثاني في جانب الكرخ بحوزته قطعة ذهبية نادرة.

وأضاف أنه بعد توافر المعلومات الاستخبارية عن تحركاتهما المشبوهة واستحصال الموافقات القضائية، جرى نصب كمين محكم لهما أسفر عن إلقاء القبض عليهما بالمجرم المشهود.

وأشار البيان إلى إلقاء القبض على متهمين اثنين آخرين يقومان بتهريب الآثار وضُبطت بحوزتهما مخطوطتان نادرتان للتوراة والإنجيل مذهبة ومرصعة بالأحجار الكريمة.

وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على متهمين اثنين في محافظة البصرة وبحوزتهما مخطوطة أثرية قديمة مكتوبة بالذهب الخالص.

وأكد البيان أنه جرت مصادرة جميع القطع الأثرية بالإضافة إلى الأسلحة التي ضبطت مع المتهمين وإحالتهم جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.