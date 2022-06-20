تفتيش الطلاب قبل دخول لجان الثانوية العامة ببولاق

استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد محمد وهدان ببولاق، الطلاب لأداء امتحان التربية الدينية بحضور أولياء الأمور وسط حالة من القلق التي ظهرت عليهم نتيجة الإجراءات الشديدة من قبل الأمن والمفتشين على اللجان قبل دخول المدرسة.



ودخل جميع الطلاب اللجنة وذلك دون أية صعوبات بعدما نظّم بعض العاملين بالمدرسة بتنظيم دخولهم بعد تفتيشهم لمنع دخول أية متعلقات غير مسموح بها.



وعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة تجمع عدد من أولياء الأمور أمام اللجنة لدعم أبنائهم والاطمئنان عليهم حال خروجهم من الامتحان، حيث اتخذوا الرصيف المقابل للمدرسة مقاعد لهم.



ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، على أن يبدأ الامتحان 9 صباحا ولمدة ساعة ونصف، لتستمر الامتحانات ل 12 ونصف.