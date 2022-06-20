هالة فاخر: مستعدة لتقديم أعمال للأطفال مع أحمد أمين بدون مقابل

أكدت الفنانة هالة فاخر، أن أطفال مصر يفتقدون لعمل مثل "بوجي وطمطم" الذي كان له أثر كبير وقتها في صفوف الأطفال؛ لأنه كان يقدم في كل حلقة رسالة مهمة.

وتابعت "فاخر"، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الرسائل المهمة للأطفال ليست في شكل نصائح مباشرة، لكن في ظل معايشة سلوك لـ"بوجي" مثل عدم إلقاء الموز على الأرض، والتوقف عن الأكل الكثير وما شابه.

وردًا على سؤال "الحديدي" هل من الممكن مواجهة ما يفرض علينا من الخارج من ثقافات لا تتسق مع المجتمعات الشرق أوسطية؟، قالت هالة فاخر: "أنا مستعدة وباحيي الفنان أحمد أمين على إبداء رغبته في عمل متميز للأطفال، ومستعدة أشارك معه حتى بدون مقابل".

وأكدت أن العمل بلا مقابل في أعمال الأطفال شيء مهم؛ لأن تقديم الثقافة التربوية الصحيحة للأطفال أمر هام في هذه الفترة، قائلة: "عاوزين أعمال شبهنا، مننا، مش ثقافات تفرض علينا من الخارج ممكن ماتبقاش بنفس جودة ديزني، لكن على الأقل نعمل أعمال شبيهة".

كما رفضت "فاخر" تقديم أي أعمال مع مؤسسات عالمية تبرز شخصيات مثلية، قائلة: "أرفض ذلك تمامًا، ولن أقدم مثل هذه الشخصيات لو عرضت علي، وأرفض فرض تلك الثقافة علينا، ورافضة كل ما تعلنه ديزني مؤخرًا".