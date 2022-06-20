محافظ كفر الشيخ: توريد ما يقرب من 300 ألف طن قمح حتى الآن

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناول مجموعة من الموضوعات الهامة، بينها توافر السلع الأساسية في الأسواق والسلاسل التجارية والشوادر، بالتنسيق مع وزارة التموين والمناطق العسكرية.



وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الاجتماع شدد على أهمية توفير كل السلع الغذائية المطلوبة والأساسية للمواطنين من زيت وسكر وسمن وأرز ومكرونة والمواد الغذائية من خضر وفاكهة والدواجن واللحوم، بصورة دائمة ومنتظمة.



وأشار إلى أن التخفيض في الأسعار بنسب تصل إلى 30%، ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار بصورة قوية، مؤكدًا أن «المحافظة تضرب من حديد، خلال تعاملها مع بعض التجار الذين يتلاعبون في تلك التوقيتات بالأسعار، أو يبيعون سلعًا مجهولة المصدر».



ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن الاجتماع تناول تأمين الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، بالتعاون مع أجهزة الدولة ووزارتي التعليم والصحة، مشيدًا بدور وزارة الداخلية في تأمين مقار الامتحانات، ونقل الأسئلة، وتوفير جو آمن بصفة عامة للطلاب.



وذكر أن المحافظة تستهدف توريد 450 ألف طن قمح، متابعًا: «مازال أمامنا شهرين في الموسم، وحتى الآن انتهينا من توريد ما يقرب من 300 ألف طن، بالتنسيق مع وزارة التموين، التي تنقل التوريدات إلى الجهات التسويقية والمحافظات التي لا تحوي مناطق زراعية».



وفي وقت سابق، ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس المحافظين غبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الاستعداد لعيد الأضحي، والتصدي لاي مخالفات على الأراضي الزراعية.