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اكتشاف أكثر من 1100 مقبرة في جنوب غربي الصين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 12:41 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 12:41 م

اكتشف علماء آثار أكثر من 1100 مقبرة يرجع تاريخها إلى أواخر عهد أسرة شانغ وأوائل عهد أسرة هان الغربية في محافظة يانيوان بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت وكالة الانباء الصينية، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف أكثر من خمسة آلاف قطعة من الآثار، بما فيها أواني فخارية وبرونزية وحديدية وذهبية وفضية، في موقع أطلال لاولونغتو منذ إطلاق عملية تنقيب في أبريل عام 2020، حسبما ذكر معهد بحوث الآثار الثقافية وعلم الآثار في مدينة تشنغدو، حاضرة المقاطعة.

وأوضح علماء الآثار أن معظم الأواني الفخارية عبارة عن جرار لها مقابض، وتشمل الأشياء البارزة بين الأواني البرونزية مجموعة من معدات النسيج الكاملة، وعربة برونزية بثلاث عجلات والتي يُعتقد أنها واحدة من أقدم النماذج من نوعها في الصين، فيما تشير الأواني البرونزية المتنوعة، التي تأخذ شكل فروع، الى العقيدة والعبادة المحليتين الفريدتين.


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