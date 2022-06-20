محافظ سوهاج يتابع توريد محصول القمح للشون والصوامع

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن توريد 103 آلاف و189 طنًا و64 كيلو من القمح حتى الآن، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات.

ووجه "الفقي"، بالتنسيق المستمر بين مديريات "التموين، والزراعة، وكل الجهات المعنية"؛ لتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ باستمرار وتكثيف الحملات اليومية بالتنسيق بين مديرية الزراعة والتموين، ومباحث التموين والوحدات المحلية لضبط كميات الأقماح غير الموردة للشون والصوامع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضوابط التوريد.