الصين تصدر أشد إنذار للتحذير من السيول الجبلية

أصدرت السلطات الصينية، أول إنذار باللون الأحمر لهذا العام من السيول الجبلية المحتملة في أجزاء من البلاد.

وأوضحت وزارة الموارد المائية بالاشتراك مع هيئة الأرصاد الجوية الصينية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين، أن المناطق الشمالية الشرقية من مقاطعة جيانجشي بشرقي الصين ستكون معرضة بشدة لكوارث السيول الجبلية.

وأضافت الوزارة أنه تم إصدار إنذار باللون البرتقالي لمقاطعة تشجيانج بشرقي الصين، حيث من المحتمل أيضا أن تشهد المناطق الغربية بالمقاطعة سيولا جبلية، كما تم توجيه النصح للسلطات المحلية الصينية بتعزيز المراقبة والتحذيرات من الفيضانات في الوقت الحقيقي والاستعداد للقيام بعمليات إجلاء.

ويوجد في الصين نظام إنذار من الطقس السيئ مؤلف من 4 مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر الإنذار الأكثر خطرا ويليه البرتقالي ثم الأصفر والأزرق.