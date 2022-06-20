إيران: الحديث عن إعادة فتح السفارتين مع السعودية سابق لأوانه

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إنه من السابق لأوانه بالنسبة لإيران والسعودية الحديث عن إعادة فتح سفارتي البلدين في عاصمة كل منهما.

وأضاف خطيب زادة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون ردا على سؤال عما إذا كان سفر الحجاج الإيرانيين إلى السعودية يمكن أن يشير إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية: "من السابق لأوانه الحديث عن إعادة فتح السفارتين من قبل طهران والرياض"، حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز".

ووصلت الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين، وعددهم 39 ألفا و635 حاجا إلى السعودية في وقت سابق من يونيو الجاري.

وبدأت السعودية وإيران، محادثات مباشرة العام الماضي في محاولة لاحتواء التوترات، وعقد البلدان في أبريل الماضي، الجولة الخامسة من مفاوضاتهما في العراق.

وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران في 2016 بعد أن اجتاح محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية في أعقاب إعدام رجل دين شيعي في السعودية.