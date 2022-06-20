إنقاذ طفلة كانت تعاني من صعوبة في المشي بالأقصر

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نجح أطباء مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت بالأقصر، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية، في إجراء عملية رد خلع مفصل حوض ولادي لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات كانت تعاني من عرج وصعوبة في المشى.

واستقبل قسم الاستقبال بالمستشفى الطفلة، وتم توجيهها إلى عيادة عظام الأطفال والتشوهات وتم تشخيص الحالة واتخاذ القرار الطبي بالتدخل جراحياً، حيث قام الأطباء بإجراء رد للخلع مع عمل شق عظمي للتجويف الحقي، واستخدام رقعة عظمية مع شق عظمي بأعلى عظمة الفخذ وتثبيته بشريحة ومسامير.

وتماثلت الطفلة للشفاء وخروجها من المستشفى للمتابعة مع قسم العلاج الطبيعى بالمستشفى، وتم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط.