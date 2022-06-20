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رئيس وزراء بريطانيا يخضع لعملية جراحية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
وكالات
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 4:04 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 4:04 م

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، بأنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خضع لعملية جراحية وصفت بـ«البسيطة».

واضطر جونسون للخضوع لعملية مخططة في جيوبه الأنفية، وفقا لصحيفة «تلجراف» البريطانية نقلا عن «داوننج ستريت».

وسيتولى نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، إدارة شؤون البلاد لحين تعافي، بوريس جونسون.

وأوضحت صحيفة «تلجراف» أن العملية الجراحية المخطط لها مسبقا تحت تأثير التخدير العام، أجريت اليوم الاثنين في أحد مستشفيات لندن.

وعاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى مقر إقامته صباح اليوم، لكنه سيلزم الراحة حتى غد الثلاثاء.


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