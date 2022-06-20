ضبط 157 طن قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة التوريد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 35 قضية بمضبوطات بلغت 157 طن قمح.

وشملت القضايا المضبوطة: ضبط 29.4 طن أقماح محلية دون تصريح نقل محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة قائد سيارة حال سيره بالبحيرة.

وفي كفر الشيخ، ضبط 14.14 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

وضبط 28 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ97.350 طن أقماح محلية.

يذكر أن النيابة العامة ووزارة التموين، بحثتا تعزيز آليات التصدي لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي، في ظل القرار الصادر من وزارة التموين في مارس الماضي بشأن توريد القمح.

وذكرت النيابة العامة، أن اللقاء جاء انطلاقًا من حرصها على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمة منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.