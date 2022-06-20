زيلينسكي يحذر من احتدام المعارك بينما تترقب أوكرانيا أسبوعا تاريخيا

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده على موعد مع فرصة تاريخية لأن تصبح دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولكنه حذر في الوقت نفسه من أن بلاده ستواجه معارك حامية الوطيس.

وقال، في خطاب بالفيديو الليلة الماضية: "نبدأ أسبوعا تاريخيا حقا، حيث سنسمع رأي الاتحاد الأوروبي بشأن منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة".

وحذر من أنه من المتوقع أن يؤدي هذا إلى قيام روسيا بتصعيد القتال. وقال :"ستكثف (روسيا) بشكل حاسم أعمالها العدائية هذا الأسبوع، ليس فقط تجاهنا، ولكن أيضا تجاه دول أخرى في أوروبا". وأكد في الوقت نفسه أن أوكرانيا مستعدة وتحذر شركاءها.

ولفت إلى أن روسيا تحشد قواتها تجاه خاركيف وزاباروجيا، وهما مدينتان تقعان في منطقة شرق أوكرانيا التي تسكنها أغلبية ناطقة بالروسية. واحتلت القوات الروسية بالفعل أجزاء من المدينتين.

وأوصت المفوضية الأوروبية الجمعة الماضية بمنح أوكرانيا صفة دولة مرشحة. ويتعين أن توافق جميع الدول الأعضاء الـ27 على التوصية. ومن المرتقب اتخاذ القرار النهائي في قمة للاتحاد الأوروبي ستُعقد يومي الخميس والجمعة.