اختتام فعاليات اليوم التاسع من الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية

اختتمت فاعليات اليوم التاسع من دورة تدريب الكوادر الافريقية بمحاضرة تعريفية لأنشطة برنامج الغذاء العالمى WFP فى مصر.



وألقت الدكتورة دعاء عرفة، مسؤول برنامج الحماية المجتمعية، حيث يهدف برنامج الغذاء العالمي إلى استدامة الوحدات المحلية في قرى حياة كريمة.



ونوهت إلى أنه من أهم وأقدم الأنشطة التى يؤمن بها البرنامج هى التغذية المدرسية، لأن التغذية السليمه للأطفال تساعد على نجاح عملية التعليم كأحد أهم برامج شبكات الأمان الاجتماعى، ويستهدف البرنامج مدارس قرى حياة كريمة حيث يتم تقديم وجبة يومية للأطفال مدعمة بالحديد والفيتامينات، حيث تحتوى على ١٦ عنصر غذائى مختلف ، كما يشمل البرنامج تقديم دعم فنى سواء على سلاسل الامدادات والتقييم والمتابعة وإعداد الإستراتيجيات ، وعلى تدريب الكوادر التى تعمل فى مجال التغذية المدرسية.



وتابعت: " أن البرنامج يقدم دعم نقدى شهرى لأسر الأطفال فى المدارس مرتبط بالحضور المنتظم مما يشجع على الحضور ويساهم فى رفع الأمن الغذائى للأسرة و يقلل فى نفس الوقت من التسرب من التعليم، علاوة على أن البرنامج يساهم في تحسين جودة التعليم فى قرى حياة كريمة عن طريق توفير وسائل تعليمية تكنولوجية وتوفير شبكات الانترنت التى تمكنهم من الدخول على منصات وزارة التربية والتعليم تبعا لرؤية الدولة فى تطوير التعليم" .



وتناولت أيضا مشاركات البرنامج فى التمكين الاقتصادى للمرأة مما يساعد فى زيادة التنمية الاقتصادية عن طريق عمل ورش تدريبية للمرأة فى كيفية بدء مشروعات صغيرة وكيفية التسويق وعمل دراسة جدوى ليتم منحهم قروض متناهية الصغر تعرف باسم القروض الدوارة تقدم من خلال الجمعيات الاهلية للوصول لاكبر عدد من السيدات.



وتابعت: " أن هناك نشاطات آخرى للبرنامج مثل بناء قدرات الشباب العملية والحياتية، والاهتمام بصحة المرأة والطفل من خلال برنامج " الألف يوم " وبرنامج تكافل، كما يساهم البرنامج فى دعم قدرات صغار المزارعين ودعم انتاجيات الاراضى الخاصة بهم وخلق افكار جديدة للمشروعات تساعد على تنوع دخل الاسرة بجانب الزراعة، مضيفة أنه مؤخرا وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تم إطلاق مبادرة "أيادي مصر" التي تهدف الى التسويق لصغار المنتجين عن طريق التسويق الإلكتروني حيث تحتوي المنصة على حوالي 1000 منتج لـ108 بائعين وتقديم خدمه التوصيل مع شركات متخصصه في ذلك".